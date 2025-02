Terzotemponapoli.com - Buscaglia: ”Guardando questo turno, se il Napoli vincerà lo Scudetto di un punto sarà …”

Bruscaglia: ”, se illodi ungrazie a quello dell’Olimpico contro la Lazio, se lo perderà per 2 puntia causa del pari con la Roma”A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Ricky, giornalista DAZN. Queste le sue parole sulla corsa per la conquista delloda parte dele dell’Inter che il giornalista definisce la sqadra più forte del campionato:Bruscaglia su Conte“Conte ha lavorato in funzione della Lazio ed in funzione dell’emergenza. Dopo il gol di Raspadori, ilsi è sbloccato, per cui è stato uncontratto, bloccato mentalmente inizialmente, poi però si è sciolto e se l’è giocata alla meglio. Raspadori ha giocato nel suo ruolo, quello è il ruolo che ricopre anche in Nazionale ed è lì che si esprime al massimo.