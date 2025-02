Ilrestodelcarlino.it - Bus, sciopero lunedì 24 febbraio: dove e fasce garantite

Bologna, 182025 – Allodei treni si aggiunge quello degli autobus, dunque del trasporto pubblico locale, proclamato da Usb Lavoro privato nella giornata di24. Per il personale dei servizi automobilistici e filoviari Tper dei bacini di servizio di Bologna e Ferrara (bus e corriere) losi svolge nel rispetto delledi garanzia, dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio. Mentre negli orari di, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti. Loa Bologna Il servizio Marconi Express Imola Ferrara Loa Bologna Più precisamente, per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna sarannosolamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle 8.