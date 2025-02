Ilrestodelcarlino.it - Bus più cari a Bologna, il sindaco promette agevolazioni per i lavoratori

, 18 febbraio 2025 – In arrivopere lavoratrici pre, del terziario e delle piccole imprese. È l’impegno che ilMatteo Lepore ha preso questo pomeriggio assieme a Tper, dopo aver illustrato la manovra tariffaria che prevede importanti aumenti dei biglietti dei bus alle realtà del mondo del lavoro. Ilribadisce il massimo impegno a proteggere i bolognesi e le loro famiglie dai rin. Proprio ieri il primo cittadino aveva giustificato la manovra dei trasporti con due obiettivi: aumentare la qualità del servizio pubblico e usare le risorse provenienti dalla Regione per i residenti di– e non per i turisti – . Parole accolte con “stupore” da Federalberghi, che mal digerisce l’aumento dei prezzi come misura compensativa aco dei turisti.