Ilrestodelcarlino.it - Bus, braccio di ferro. Lepore blinda la misura. FdI sulle barricate: 200 gli odg presentati

Ormai èdi. Sui rincari delle tariffe dei bus ieri, durante la trattazione della delibera, maggioranza e opposizione hanno discusso per ore e ore fino a tarda sera. Un Consiglio-fiume partito con l’intervento del sindaco Matteo, chela manovra: "Facciamo il bene della nostra comunità e delle generazioni a venire. Servono una visione ampia e lungimirante, un’assunzione di responsabilità con una dose di innovazione e coraggio. Ha ragione il presidente della Regione, Michele de Pascale, quando rivendica la scelta politica di non ridurre i servizi sanitari andando alla ricerca di risorse nuove". "Una scelta politica", dunque. Oggi intanto è previsto il confronto con il tavolo del Patto per il lavoro: "Siamo pronti a ragionare su altre agevolazioni, ascoltando le proposte", chiosa