Burraco in ricordo di Mario Acciai

Continuano gli appuntamenti con i giochi di carte organizzati a sostegno dell’Avis Comunale di Forlì. Il prossimo evento è il ’Torneo di’ indi, con incasso pro Avis. L’appuntamento si terrà domenica alle 15,30 al Circolo Democratico Forlivese (via Piero Maroncelli, 7). Per partecipare, occorre iscriversi entro giovedì : è prevista una quota di 10 euro.è ricordato dalla sezione forlivese Avis per la grande dedizione rivolta alla locale organizzazione di volontariato. Dalla sua prima donazione nel 1968, toccò il traguardo delle 105 donazioni totali. Fu eletto nel consiglio direttivo di Avis Forlì dal 1978 al 2013, dispiegando la sua attività in una pluralità di ambiti: si distinse in qualità di organizzatore, accompagnatore dell’équipe incaricata di raccogliere sangue presso le sezioni Avis del territorio, ma anche in lavori di manutenzione, piccole commissioni e tanto altro ancora.