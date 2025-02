Iodonna.it - Buon compleanno, Princess Paris! La cantante e imprenditrice ha festeggiato i suoi 44 anni in compagnia dei figli.

Cuoricini sì, ma anche palloncini rosa e dolcetti colorati.Hilton ha compiuto 44il 17 febbraio e ha deciso di festeggiare sul suo jet privato, insieme ai duePhoenix Barron e London Marilyn.Hilton sfortunata in amore guarda le foto La festa a tema diHilton: un party “raccolto”Rispetto alla grande festa dei43, celebrata in grande stile nel 2024, con ospiti speciali e una location total pink, questa volta la scelta diè ricaduta su unpiù “intimo” e per questo anche più esclusivo.