Bulli violenti al parco di Correggio, quattro minorenni denunciati

(Reggio Emilia), 18 febbraio 2025 – Sono stati identificati e, tra i 15 e 16 anni di età, che una settimana fa si sarebbero resi protagonisti di episodiin unpubblico a. Prima hanno avvicinato un loro coetaneo chiedendo del denaro per poi sfilargli una banconota da venti euro dalla tasca dei pantaloni. Subito dopo avrebbero fatto lo stesso con altri due ragazzini di passaggio in bici, aggrediti con pugni ma anche con un bastone e con la cinta dei pantaloni, tanto da provocare traumi medicati in ospedale e guaribili entro una settimana. Erano poi fuggiti in quanto avvisati che erano stati avvisati i carabinieri, ormai in arrivo. A denunciare gli episodi sono stati i genitori delle giovani vittime. E grazie alle testimonianze raccolte, si è risaliti ai, giàal competente tribunale di Bologna per lesioni personali aggravate in concorso e furto con destrezza.