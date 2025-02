Calcionews24.com - Buffon, il figlio Louis Thomas convocato dall’Under 18 della Repubblica Ceca

Leggi su Calcionews24.com

, ildopo la convocazione in prima squadra con il Pisa adesso è statodalla nazionale Under 18sta seguendo le orme del padre Gigi, ex portiere di Juve e Nazionale e tra i più fortistoria nel suo ruolo. Pur giocando in attacco il .