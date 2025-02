Btp Più partenza sprint Raccolti oltre 56 miliardi

Quotidiano.net - Btp Più, partenza sprint. Raccolti oltre 5,6 miliardi

Leggi su Quotidiano.net

I Btp continuano a convincere i piccoli risparmiatori: piace la prospettiva di un rendimento fisso, nonostante la Bce sia impegnata in un costante taglio dei tassi di interesse. Ieri, nella prima giornata di collocamento, il nuovo Btp Più ha raccolto5,6di euro a fronte della sottoscrizione di 160.734 contratti. Il titolo, dedicato al mercato retail (come le famiglie e in generale i piccoli risparmiatori), ha una cedola minima del 2,80% per i primi 4 anni che sale al 3,60% per i successivi 4 anni, con cedole nominali pagate trimestralmente. La durata è di 8 anni, ma la novità, rispetto ad altre emissioni (i Btp Italia e i Btp Valore, che hanno un premio fedeltà alla scadenza) i Btp Più offrono invece un’opzione di rimborso anticipato alla fine del quarto anno, dell’intero capitale investito o anche solo di una sua parte.