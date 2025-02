Ilfattoquotidiano.it - Brunori Sas alla fine ha vinto: con il suo Sanremo è riuscito a unire la Calabria

ha. Che sia primo, secondo o terzo (per come è andata) poco importa. Con la sua bonomia, quella force tranquille a volerla dire con lo slogan di Séguéla che segnò la prima vittoria presidenziale di Mitterrand,Sas, pseudonimo di Dario, si è aggiudicato il podio del Festival dicon la terza posizione e, forse meglio ancora, il premio Sergio Bardotti come miglior testo per la canzone L’albero delle noci. Del resto giusto qualche giorno prima era arrivata l’incoronazione dell’Accademia della Crusca come miglior testo in gara.Aria da bravo ragazzo del ’77, ironico e sagace, socialmente sempre impegnato, legatosua San Fili, il paese delle Magare dove risiede. Due targhe Tenco, date del tour in sold out, musicista e produttore ma anche cantautore contadino con la sua Società agricola “Le Quattro Volte”, dal titolo di una sua canzone, dove tra Sila e Pollino vengono coltivati vitigni autoctoni come il magliocco, per la produzione di vino naturale.