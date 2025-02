Thesocialpost.it - Brindisi, perde il controllo della moto: morto ragazzo di 22 anni

Tragedia nel rione Commenda di, dove un giovane di 21ha perso la vita in un incidente stradale. Ilera alla guidasuaquando, per cause ancora in fase di accertamento da partepolizia locale, ha perso ildel mezzo finendo contro un’auto parcheggiata.Immediato l’intervento dei soccorsi, che lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Perrino di. Nonostante i tentativi dei medici, le sue condizioni sono apparse da subito critiche e il giovane è deceduto poco dopo l’arrivo in pronto soccorso.Le autorità sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, tra cui un malore improvviso o un problema tecnico al veicolo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il personale del 118.