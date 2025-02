Biccy.it - Bresh parla della sua fidanzata Elisa Maino

Leggi su Biccy.it

, pur avendo scelto di vivere la relazione concon discrezione durante la settimana santa del Festival di Sanremo, ha comunque volutore di lei nel corso dell’ultima intervista rilasciata a RaiRadio2.Durante una chiacchierata con Ema Stokholma e Gino Castaldo,ha sottolineato quantosia stata un punto di riferimento per lui anche dal punto di vista professionale nel ruolo di social media manager: “La mia ragazza mi è stata davvero vicina, è stata incredibile. Ho scoperto un lato di lei che non conoscevo! Io sono pessimo con i social, mentre lei è un fenomeno: ha preso in mano la situazione con decisione, dando direttive a tutti senza esitazione“. I due stanno insieme da circa due anni. “Ho accettato di partecipare a Sanremo per rendere felici le donnemia famiglia, che da tempo mi spronavano a farlo: da mia nonna alle zie, passando per mia madre, mia sorella, mia cugina e la mia