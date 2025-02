Ilgiorno.it - Bregnano, denunciati tre spacciatori e smantellati due bivacchi

, 18 febbraio 2025 – Perquisizioni e controlli dei carabinieri di Cermenate nella zona boschiva Catena a Puginate, frazione di. Domenica pomeriggio i militari, assieme agli squadroni Cacciatori, hanno fermato e denunciato tre giovani marocchini senza fissa dimora di 24, 20 e 18 anni. Sono stati trovati in possesso dei loro telefoni cellulari e di 240 euro, una dose di cocaina e un bilancino di precisione, tutto messo sotto sequestro. I tre sono statia piede libero per spaccio di stupefacenti, ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Sono stati inoltre rimossi dueutilizzati per l'attività di spaccio.