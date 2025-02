Lapresse.it - Brasile, 44 gradi a Rio de Janeiro: il giorno più caldo degli ultimi 10 anni

Leggi su Lapresse.it

Temperature record a Rio de, in. La città ha toccato i 44, la temperatura più alta registrata da quando è stato avviato il sistema di allerta climatica oltre diecifa. La seconda più alta è stata di 43,8nel novembre 2023.Le autorità hanno emesso un’allerta per ilestremo nei prossimi giorni e attivato un piano che include stazioni di raffreddamento e idratazione in tutta la città e preparativi per il sistema sanitario municipale per gestire un aumento dei casi correlati al.Tra temperature torride, i residenti e i turisti di Rio hanno cercato refrigerio affollando le spiagge della città durante il fine settimana, rinfrescandosi nell’oceano e sotto le docce pubbliche.Il sindaco di Rio Eduardo Paes ha escluso l’annullamento delle attività del Carnevale, ma ha raccomandato precauzioni.