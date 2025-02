Bradisismo | impennata nella velocità di sollevamento

Leggi su Ilblogdigio.it

Come ogni martedì è stato pubblicato il bollettino dell’Osservatorio Vesuviano che motiva il forte sciame sismico tuttora in corso: “Alla luce dei dati di monitoraggio si evidenzia chesettimana dal 10 al 16 febbraio 2025, nell’area dei Campi Flegrei, sono stati localizzati in via preliminare 335 terremoti con magnitudo Md?0.0 (Mdmax=3.9 ± 0.3). Da .diIl Blog di Giò.