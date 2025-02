Quotidiano.net - Borse europee in lieve rialzo: Milano e Madrid guidano la crescita

Leggi su Quotidiano.net

Seduta in genere di leggero aumento per le: il mercato migliore è stato quello di, che ha chiuso con unadello 0,8%, seguito da, dove l'indice Ftse Mib ha concluso indello 0,59% a 38.554 punti, ritoccando ancora i massimi dall'inizio del 2008. In attesa di vedere gli sviluppi delle trattative sull'Ucraina, i listini di Parigi e Francoforte hanno concluso indello 0,2%, Londra sulla parità, mentre Amsterdam ha segnato un ribasso finale dello 0,1%. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi in corso di seduta è sceso fino a 103,9 'basis point', correggendo ancora di qualche frazione i minimi dall'ottobre 2021, per poi chiudere piatto a quota 105 punti. Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 3,54%. Intanto, nella seconda giornata del collocamento, il nuovo Btp Più ha raccolto 3,7 miliardi di euro, rispetto ai 5,6 miliardi della prima giornata, con la sottoscrizione di 113mila contratti.