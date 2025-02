Quotidiano.net - Borse europee contrastate: Milano in testa, focus su colloqui Usa-Russia e mercati finanziari

Si muovono in ordine sparso le principalial passaggio di metà seduta, con i future Usa positivi dopo l'avvio a Riad deitra Usa esull'Ucraina.(+0,55%) si mantiene inseguita da Madrid (+0,5%). Poco mosse Parigi (+0,07%) e Londra (+0,05%), fiacca Francoforte (-0,05%), a 4 giorni dal voto in Germania di domenica 23 febbraio. Secondo l'istituto Zew migliora oltre le stime la fiducia sulle condizioni economiche tedesche in febbraio, risalendo da -90,4 a -88,5 punti e da 10,3 a 26 punti quella sulle prospettive. Aggiorna il minimo dal 2021 lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi a 104,3 punti, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 0,2 punti al 3,54% e quello tedesco di 1,8 punti al 2,5%. Si rafforzano il dollaro a 0,95 euro e 0,79 sterline e l'oro (+0,12% a 2.