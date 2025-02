Borsa | Europa rallenta Francoforte -035%

Quotidiano.net - Borsa: Europa rallenta, Francoforte -0,35%

Pausa di riflessione tra le Borse in, mentre gli investitori valutano le prospettive di spesa per la difesa e la probabilità di un cessate il fuoco in Ucraina. Londra galleggia sulla parità (-0,08%), Parigi scivola in calo dello 0,32%,arretra dello 0,35% e solo Madrid (+0,39%) e Milano (+0,25%) tengono il rialzo dell'apertura.