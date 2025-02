Ilgiorno.it - Bordata artica, Lombardia sottozero: ma è davvero un freddo anomalo?

Milano, 18 febbraio 2025 –almeno fino a venerdì, nonostante l’alta pressione. Laeccezionale, la più fredda da 20 anni per alcune nazioni dell’Europa orientale, interesserà anche la nostra regione? In realtà l’ondata di gelo sfiorerà parzialmente l’Italia: sono previste minime intorno ai -3/-4°C in Pianura Padana, quindi niente di eccezionale per il mese di febbraio ma in controtendenza con il riscaldamento globale. Va comunque ricordato che un paio di giorni sotto media termica non annullano il problema dei cambiamenti climatici. MILANO 30 12 2014 -- FONTANA DI PIAZZA CASTELLO PARZIALMENTE GHIACCIATA - FOTO MARMORINO-NEWPRESS Il clima inNell’inverno del 1985 ci fu la storica nevicata; novanta centimetri a Milano, oltre un metro a Sondrio e Varese.