Thesocialpost.it - Bonus padri separati in arrivo: i requisiti, come funziona e a quanto ammonta

Leggi su Thesocialpost.it

Buone notizie sul fronte aiuti alle famiglie. Ci sono infatti importanti novità in. Le due principali riguardano ilper i, rimasto nel limbo per 4 anni, e l’Assegno unico per i figli. Partiamo dal primo punto. Il cosiddetto ““, ha visto la luce quando a Palazzo Chigi c’era Mario Draghi. Era il maggio del 2021, ma da allora delancora non c’è traccia. Questo perché la norma era stata scritta talmente male che i tecnici l’hanno giudicata inapplicabile. Ora, dopo i controlli e un lungo iter, sembra che la distribuzione dei fondi sia in dirittura d’. Ma ci vorrà ancora un po’ di tempo, forse qualche altro mese. Anche se gli uffici del governo che stanno esaminando le domande assicurano che ilverrà presto distribuito. Ma a? E quali sono i?Leggi anche: Ryanair, occhio alle nuove regole per bagagli e imbarchi.