Lettera43.it - Bonus musica 2025: cos’è, a chi spetta e come richiederlo

Ilè un incentivo che permette di ottenere una detrazione fiscale a chi abbia figli che frequentano scuole diriconosciute dalla pubblica amministrazione – gli Afam (Istituti di alta formazione artistica,le e coreutica), le scuoleli regolarmente iscritte nei registri regionali, le bande e i cori (sempre riconosciuti) e i conservatori. La detrazione è pari al 19 per cento delle spese sostenute, sia a titolo di iscrizione che di abbonamento, e può arrivare fino a un massimo di 1.000 euro per figlio. In caso si abbiano più figli che prendono lezioni private di, si potrà ottenere la detrazione per ciascuno di loro.: requisiti e a chiRagazza che suona il piano (Pixabay).Per poter ottenere ilnelè necessario che il figlio che prende lezioni abbia un’età fra i 5 e i 18 anni, che il reddito complessivo del nucleo familiare sia stato inferiore ai 36 mila euro nel 2024, che le spese di iscrizione o di abbonamento siano state effettuate dall’1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 e che il pagamento sia stato fatto in modalità tracciabile, ovvero tramite versamento postale, bonifico bancario, assegni (sia bancari che circolari) o carte (di debito, di credito o prepagate).