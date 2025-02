Quifinanza.it - Bonus famiglia da 500 euro per sport, cultura e tempo libero: come richiederlo

Non tutti i bambini hanno le stesse opportunità, e spesso il reddito familiare segna il confine tra chi può accedere a esperienze formative e chi ne resta escluso. Per il 2025, 30 milioni disono destinati a coprire le spese per attività extrascolastiche, garantendo un sostegno concreto ai minori tra i 6 e i 14 anni. Non si tratta di un’elemosina di Stato, ma di un investimento mirato a rendere accessibile loe lasenza che il portafoglio delle famiglie determini il futuro dei più piccoli.Il contributo sarà erogato in base a criteri precisi, puntando sulle fasce di reddito più basse per massimizzare l’impatto delle risorse disponibili.da 500per le famiglie con figli under 14Nella Legge di Bilancio, all’interno del Fondo Dote per la, è stato introdotto un contributo di 500per coprire, almeno in parte, le spese legate ad attivitàive,li e ricreative fuori dall’orario scolastico.