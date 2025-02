Lanotiziagiornale.it - Bonus da 500 euro, in arrivo un nuovo aiuto alle famiglie: chi può ottenerlo e come richiederlo

Arriva ilda 500rivoltocon figli tra i 6 e i 14 anni. Si tratta di un contributo da 500che rientra nel Fondo Dote Famiglia, inserito attraverso l’ultima manovra. Questostrumento ha l’obiettivo di sostenere lecon figli, ma non varrà per tutti i nuclei e inoltre riguarda soltanto alcune spese specifiche.Entriamo nel dettaglio per capire a chi spetta ilda 500farne richiesta e per quali spese è valido. Tenendo conto che la dotazione al momento si attesta a 30 milioni e c’è quindi il rischio che non venga garantito a tutti coloro i quali ne fanno richiesta e hanno i requisiti perda 500, a chi spetta e per quali speseIlda 500riguarda le spese extrascolastiche. Una formula con cui si intendono le spese riguardanti i figli per coprire le attività dei ragazzi fino a 14 anni nei periodi extrascolastici.