Bonus 500 euro figli under 14 a chi spetta

E’ in arrivo unda 500per14, da spendere per sport, cultura, e tempo libero. Si tratta di un sostegno da 500per le famiglie che hannotra i 6 e i 14 anni. Obiettivo del– inserito nel Fondo Dote Famiglia alla legge di Bilancio – è sostenere le spese extra-scolastiche dei nuclei familiari conpiccoli.A cosa serveIlda 500servirà a coprire parzialmente o totalmente la spesa per le attività sportive o ricreative degli14 nei periodi extra-scolastici e prevederà l’erogazione di contributi diretti per chi ha un Isee fino a 15mila. Si potrà quindi chiedere per corsi di lingua, musica, sportivi e attività culturali. Le spese devono riguardare servizi offerti da enti pubblici, privati o del Terzo settore.Come funzionaLe famiglie che usufruiscono deldovranno presentare le fatture o le ricevute di pagamento per dimostrare l’effettiva iscrizione e partecipazione alle attività formative e avanzare una richiesta di rimborso.