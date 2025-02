Formiche.net - Bond da 2 miliardi per Enel. La fiducia degli investitori

Un ritorno da tutto esaurito sul mercato obbligazionario per. Il gruppo elettrico guidato da Flavio Cattaneo, tramiteFinance International, ha infatti collocato pressoistituzionali un sustainability-linkedin tre tranche per un totale di 2di euro. E incontrando ordini finali per cinque.L’emissione, che sarà quotata sul mercato regolamentato Euronext di Dublino, ha dunque ricevuto richieste di sottoscrizione in esubero per più di due volte, totalizzando ordini per un importo pari a circa cinquedi euro e una significativa partecipazione die portafogli Esg, che risulta strutturale in tutte le recenti emissioni di.La positiva rispostaha inoltre consentito il raggiungimento di un costo medio inferiore agli attuali livelli di mercato e una cedola media inferiore al 3%.