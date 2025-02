Secoloditalia.it - Bolzano, il 15enne arrestato per terrorismo è figlio di islamici: il radicalismo che la sinistra non vede

Leggi su Secoloditalia.it

Non è un «suprematista bianco xenofobo» il quindicennedalla Sezione antidella Digos. L’identità del ragazzo è protetta come naturale che sia, ma – come rivelato dal Giornale- non è quello l’identikit sbandierato a caratteri cubitali da alcuni giornali e amplificato da un pistolotto delirante dell’Anpi che arrivava a dare la colpa al “clima” che si respira col governo Meloni. Il ragazzino accusato di partecipazione ad associazione con finalità di, fabbricazione ed utilizzo di ordigni esplosivi, porto abusivo di armi, danneggiamento aggravato, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico è un italiano di seconda generazione: nato in Italia edi immigrati (del tutto estranei alle indagini) provenienti da un Paese islamico. Un ragazzo – secondo le informazioni raccolte dal quotidiano di Sallusti- “perfettamente integrato con il territorio – tanto da parlare correttamente italiano e tedesco – ma pronto al martirio per la causa dell’islam”.