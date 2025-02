Thesocialpost.it - Bologna, finisce nel fosso con lo scooter: a 19 anni lotta per la vita

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio a Castel Guelfo, lungo via Larga, dove un giovane di 19è rimasto ferito in modo critico. Il casco, la moto e una scarpa finita nelraccontano la violenza dell’impatto. Il ragazzo è stato soccorso tempestivamente e trasportato in elicottero all’ospedale Maggiore, dove è ricoverato in condizioni gravissime. Maggiori aggiornamenti sulle sue condizioni sono attesi nelle prossime ore.L’incidente è avvenuto intorno alle 15. A dare l’allarme sarebbero stati due ciclisti di passaggio sulla strada provinciale 31, che collega Castel Guelfo all’area commerciale dell’Outlet. Quando i soccorsi sono arrivati, non c’erano altri veicoli coinvolti, solo la moto del giovane, il che fa ipotizzare una perdita autonoma del controllo del mezzo. Tuttavia, la dinamica esatta è ancora al vaglio della polizia locale del Corpo unico, che ha eseguito i rilievi.