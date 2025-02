Ilfattoquotidiano.it - Bollette alle stelle, l’esperto Sergio Ferraris: “Dipende dalle scelte del secolo scorso, con le rinnovabili i prezzi scenderebbero”

“Perché le nostresono così alte? Si tratta di una questione che deriva dafatte in passato, agli inizi del, quando si è scelto di puntare molto sul gas naturale, che non abbiamo, in funzione del fatto che avevamo ottimi rapporti con i produttori come Libia, Algeria e successivamente Russia, non considerando il fatto che così sacrifichiamo l’autonomia energetica. I vari governi che si sono succeduti hanno ‘curato’ le relazioni con questi paesi a livelli che rasentavano il ridicolo. Finché la percentuale d’importazione dalla Libia oscillava tra il 15% e il 7% del fabbisogno nazionale i problemi sono stati limitati, ma quando sono scattate manovre speculative sul gas naturale e successivamente è andata in crisi la fornitura dalla Russia ecco che isono volati”.