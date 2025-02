Lapresse.it - Bolkestein, morto a 91 anni: cos’è la direttiva Ue che porta il suo nome

E’Frits.E’ deceduto a 91nei Paesi Bassi. E’ stato una imnte figura politica, nota anche al di fuori del suo Paese per laeuropea che solitamente viene chiamata con il suo. E che in Italia è spesso associata a balneari, ambulanti e tassisti.Fu infatti commissario Europeo al Mercato interno. In questo ruolo tra il 1999 e il 2004ideò la legge (‘‘) che però fu modificata dopo il suo incarico e venne approvata nel 2006.Dal 1990 al 1998, prima di far parte della commissione Ue guidata da Romano Prodi,era stato a lungo il leader del Partito popolare per la Libertà e la democrazia, di centrodestra nei Paesi Bassi, lo stesso dell’ex primo ministro Mark Rutte. In quegliil suo partito ha vinto ripetutamente le elezioni, ottenendo nel 1998 il miglior risultato di sempre.