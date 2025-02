Thesocialpost.it - Bolivia, autobus precipita e si ribalta: almeno 31 morti e 15 feriti

31 persone hanno perso la vita e altre 15 sono rimaste ferite a seguito delmento di undi linea sulla strada che unisce i dipartimenti di Potosí e Oruro, in, secondo quanto riportato dal quotidiano El Deber.L’incidente è avvenuto oggi nelle vicinanze del ponte del comune di Yocalla, una località con circa 10 mila abitanti nella provincia di Tomás Frías. L’to in una scarpata profonda 800 metri mentre affrontava una curva a velocità sostenuta.Secondo l’ultimo aggiornamento della Polizia stradale, i 15sono stati trasportati all’ospedale Daniel Bracamonte di Potosí. Tra di loro ci sono quattro minorenni e due persone si trovano in condizioni critiche in terapia intensiva.Dei restanti 11, tutti maggiorenni, due sono già stati sottoposti a intervento chirurgico a causa della gravità delle loro ferite.