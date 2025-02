Sport.periodicodaily.com - Bodo Glimt-Twente: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per l’andata del playoff di Europa League 2024/2025. I norvegesi inseguono la qualificazione, ma devono rimediare alla sconfitta patita all’andata dagli olandesi.si giocherà giovedì 20 febbraio 2025 alle ore 18.45 presso l’Apsmyra Stadion.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI norvegesi, in attesa di riprendere il proprio campionato sospeso per la pausa invernale, concentreranno tutte le loro attenzioni su questa sfida, sfruttando il fattore casalingo che hanno consentito loro di accedere ai playoff di Europa League.Gli olandesi, invece, sono reduci dalla vittoria in campionato contro il Waalwjik, che ha consentito loro di incamerare altri tre punti preziosi per piazzarsi al sesto posto. Ora, però, vogliono far strada in Europa League dove hanno sofferto chiudendo la fase a girone unico al 23esimo posto con appena 10 punti, frutto di due vittorie, quattro pareggi e due sconfitte.