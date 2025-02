Dayitalianews.com - Bocciato perché “troppo intelligente”. La famiglia fa ricorso e il Tar “promuove” lo studente

Si può essere bocciati a scuola per tanti motivi: scarso rendimento scolastico, troppe assenze o addirittura per eccesso di intelligenza. Proprio con questa motivazione una scuola di Vicenza, nell’anno scolastico 2023/2024, avevaun ragazzino di 12 anni. La bocciatura, ma soprattutto la motivazione, hanno lasciato di sasso i genitori che hanno fattoal Tar, consapevoli che il loro figlio aveva un quoziente intellettivo superiore alla media che lo portava anche ad un’eccessiva ansia da prestazione. Il Tar, dopo aver analizzato la vicenda piuttosto singolare e anomala, ha deciso di riammettere il 12enne nella sua classe, condannando anche il Ministero dell’Istruzione a risarcire ladelle spese processuali, cioè 2.000 euro.La vicenda del ragazzinoCome riferito dal Giornale di Vicenza, secondo la diagnosi il 12enne era affetto da plus dotazione cognitiva, ansia da prestazione, tendenza al perfezionismo e bassa autostima.