Fanpage.it - Bocciato alle medie perché troppo intelligente, Tar condanna il Ministero e lo riammette in classe

Il Tar del Veneto ha riammesso in terza media uno studente dodicennein seconda in una scuola del Vicentino. Al minore era stato riscontrato un quadro di "plus dotazione cognitiva", connesso ad ansia da prestazione e tendenza al perfezionismo che avevano rovinato l’andamento scolastico.