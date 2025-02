Game-experience.it - Bloodborne 2 in arrivo? Un sondaggio di FromSoftware fa sognare i fan

I fan ditornano a sonare: un recenteinviato daha riacceso le speculazioni su un possibile seguito. Difatti durante il Network Test di Elden Ring Nightreign, i partecipanti hanno ricevuto un questionario con una domanda specifica: “Saresti interessato a un2?“.Come segnalato prontamente da The Gamer, in questoinviato direttamente dal team di sviluppo giapponese, capitanato da Hidetaka Miyazaki, è possibile rispondere dall’estremo entusiasmo fino al totale disinteresse.Ad ogni modo è subito importante precisare che nonostante la presenza di questa domanda, ilinclude anche altri titoli passati die non rappresenta di conseguenza un annuncio ufficiale. Tuttavia al netto di questa precisazione, si tratta effettivamente di una delle rare occasioni in cui lo studio riconosce l’esistenza di, alimentando nuove discussioni su un suo possibile ritorno in futuro.