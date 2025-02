Lanazione.it - Bloccati in montagna. Salvati dai vigili del fuoco

Una bella giornata di festa da trascorrere in serenità girovagando per le zone montane della Garfagnana, si è trasformata all’improvviso in una domenica d’inferno per una coppia di coniugi abitanti a Pieve Fosciana, che sono stati recuperati da una squadra deideldella sede distaccata di Orto Murato del Comando Provinciale di Lucca. I due settantenni, che si erano allontanati da casa sulla loro auto per una gita, si sono trovatida un alto manto di neve in prossimità dell’antico alpeggio di Campaiana, siamo a circa 1350m di altitudine nel comune di Villa Collemandina all’interno della Riserva Naturale dell’Orecchiella. La strada che avevano erroneamente iniziato a percorrere, infatti, risulta essere inibita al transito in inverno proprio causa del possibile pericolo causato dell’innevamento, come segnalato dai cartelli stradali presenti che, forse, non erano stati notati dal conducente.