Secoloditalia.it - Blitz del Pd nelle scuole dell’Aquila: Schlein l’hanno vista arrivare, ma il preside la lascia fuori il portone

Leggi su Secoloditalia.it

Stavolta: solo che nonfatta entrare. Su Ellyin missione itinerante in Abruzzo per un tour improvvisatoper accertare – ufficialmente – sciacallare? Ufficiosamente – sullo stato della ricostruzione e dell’edilizia scolastica del lungo post terremoto del 2009, i più bonari hanno parlato di «gelida accoglienza». Altri hanno glissato. E altri ancora si sono lanciati in ipotesi arzigogolate e strumentalizzazioni politiche. Ma il fatto parla da sé: ildi una scuolaieri hatodalla segretaria del Pd e i parlamentari e esponenti locali della delegazione dem che l’accompagnava.dellade l’Aquila: ilnon la fa entrareNiente speculazioni, recriminazioni o catastrofismi antigovernativi di sorta: non ce ne è stato modola prontezza del dirigente scolastico.