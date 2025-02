Ilrestodelcarlino.it - Black Power e la medaglia tolta per razzismo

È giusto togliere unasolo per un pugno alzato al cielo? Cominciamo dall’inizio. Quest’anno abbiamo imparato che ilè una forma di pensiero che si basa su stereotipi e pregiudizi, rivolti alle persone di nazionalità diversa dalla propria. Non è nato da poco, si è radicato per secoli nelle nostre società. Abbiamo studiato la storia degli Stati Uniti, in cui da sempre i neri sono oggetto di discriminazione. Già dal 1600 venivano usati come schiavi e non avevano diritti. Ognuno di noi ha letto un libro su questo argomento e poi abbiamo ricostruito la storia del, dalla schiavitù fino a oggi. C’è un libro che però ci ha colpito più degli altri. Quello sulla storia del 4 agosto 1936 quando a Jesse Owens è statalaolimpica dei 200 metri piani per aver difeso i diritti dei neri.