Bimbo conteso e sparito, l'appello disperato della madre: "Temo che il padre lo porti in Siria"

Milano – ''Arnaud, sto lottando con tutte le mie forze per portarti a casa. Resta dove sei, non scappare. Le autorità italiane ti troveranno e ti riporteranno da me. Da settembre, da quando non ti ho più visto, il mio cuore batte solo per te. Resisti, presto saremo di nuovo insieme, ti amo con tutta la mia anima''. È ilmessaggio che Oana Iuliana Hancianu, 37enne originaria di Bucarest ma cittadina italiana, lancia attraverso l'Adnkronos al suo piccolo Arnaud, il figlioletto di 9 anni che le è stato portato via dall'ex compagno,del bambino: dei due si sono perse le tracce dopo che l'uomo, Moez Adin Youssef, 32enne nato in Spagna ma con originine, naturalizzato italiano, incurantesentenza del tribunale romeno con l'ordine del rimpatrio in Italia, si è rifiutato di consegnare il figlio agli agenti di polizia che hanno bussato alla porta di casa a Bucarest.