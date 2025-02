Anteprima24.it - Bimba sbranata: il padre risultato positivo all’hashish

Tempo di lettura: 2 minutiE’e negativo a cocaina e oppiacei – scrive oggi Il Mattino – ildella piccola Giulia, ladi 9 mesi di Acerra, in provincia di Napoli, che sarebbe statadal cane di famiglia, Tyson, mentre era a letto accanto al papà, secondo quanto l’uomo alla Polizia di Stato. Gli investigatori della Polizia di Acerra, coordinati dalla Procura di Nola, hanno anche acquisito i video registrati da alcuni sistemi di videosorveglianza della zona in cui si trova l’appartamento dove laabitava con i genitori, al primo piano del popoloso quartiere Ice Snei. Secondo quanto è stato possibile apprendere, l’obiettivo è quello di verificare eventuali spostamenti dell’uomo nei minuti in cui laè morta. In casa, oltre a Tyson, un pitbull sprovvisto di microchip, c’era anche un altro cane.