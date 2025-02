Quotidiano.net - Bimba sbranata ad Acerra, il padre positivo all'hashish. L’Asl attende le analisi sul pitbull

Napoli, 18 febbraio 2025 - È risultatoall'ildella piccola Giulia, ladi nove mesidalTyson mentre stava dormendo accanto all’uomo. L’esame tossicologico ha escluso tracce di cocaina e oppiacei. La bambina è morta nella notte tra sabato e domenica ad, in provincia di Napoli. Attesi i risultati delle feci dei due cani di famiglia: si cercano tracce organiche della bambina per capire cosa sia successo quella notte. Sul cane, infatti, non sarebbero state trovate tracce di sangue della piccola. L'uomo è indagato per omicidio colposo e omesso controllo: gli investigatori voglio capire se Giulia fosse sola in casa. La mamma era al lavoro.dal. Paita: “Ddl per vietare la vendita di razze violente” Le telecamere del quartiere Gli investigatori hanno acquisito i video registrati da alcuni sistemi di videosorveglianza della zona in cui si trova l'appartamento dove laabitava con i genitori, al primo piano del popoloso quartiere Ice Snei.