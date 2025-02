Tpi.it - Bimba di 9 mesi uccisa dal pitbull di famiglia, indagato il padre: positivo alla cannabis

Leggi su Tpi.it

Ildella bambina di 9morta dopo essere stata sbranata daldiad Acerra, in provincia di Napoli, èProcura di Nola per omicidio colposo. L’uomo, 25 anni, è risultatoall’uso di cannabinoidi.L’iscrizione sul registro degli indagati è stata disposta in vista dell’esame autoptico sul corpo della. Gli inquirenti ipotizzano a carico deluna responsabilità riconducibilemancata vigilanza sul cane.Il servizio veterinario dell’Asl Napoli 2 Nord lo ha denunciato anche perché ilnon aveva il microchip.La tragedia è avvenuta nella serata del 15 febbraio nell’appartamento in cui la piccola viveva insieme ai genitori, al primo piano di un condominio popolare nel rione Ice Snei: l’alloggio è stato posto sotto sequestro.In un primo momento il giovaneha riferitoPolizia di essere stato aggredito assiemefiglia da un cane randagio.