Bimba di 5 anni si accorge di essere filmata in bagno | arrestato pedofilo a Linate Aveva 5mila file

Ha visto spuntare un telefonino e si è accorta che qualcuno stava filmando lei, 5, e la madre, che erano in undell’aeroporto di. L’allarme lanciato ha permesso l’individuazione del, che stava realizzando un video con un telefonino e che si è poi rivelato in connessione con una rete di scambio pedopornografica. Un 30enne è statocon i detenzione di materiale pornografico realizzato utilizzando minori. All’arrivo degli agenti l’uomo ha mostrato un altro telefonino mentre nello zainoun secondo cellulare pieno di immagini rubate in bagni e spogliatoi. In una successiva perquisizione a casa, nel Comasco, sono stati trovati circaa sfondo pedopornografico e filmati autoprodotti con minori in bagni e spogliatoi.Secondo quanto riferito dalla Polaria di, è stato il padre della bambina ad avvisare i poliziotti dell’uomo che, dall’interno di una toilette neldelle donne,filmato la moglie e la figlia minorenne mentre utilizzavano il