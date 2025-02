Ilrestodelcarlino.it - Biliardo, ‘Memorial Incerpi’ a sostegno dell’Hospice

A Savignano sul Rubicone il circolo Valle Ferrovia in via Gorizia 5, organizza il "1° memorial Francesco Incerpi", detto Checco, una gara diindividuale, specialità boccette. Tutto il ricavato verrà devoluto in beneficenza all’Hospice di Savignano sul Rubicone per le cure palliative. La gara è aperta a tutti i soci del circolo e agli amici. Sarà una partita unica a 80 punti. Quota di partecipazine 10 euro. La gara si svolgerà nei giorni 5 e 6 marzo dalle 20.30 con finale e rinfresco il 9 marzo alle 15. Info: Paolo 347-2640070. Dice Paolo Barbozzi presidente e gestore del Circolo Valle Ferrovia: "Checco, che ci ha lasciato prematuramente l’anno scorso, aveva lavorato due anni qui con me nel circolo. Un personaggio molto conosciuto nel mondo dei bar e del gioco delle boccette a