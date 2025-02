Bergamonews.it - Bilancio, il Comune fatica ma i conti tornano. Gandi: “Il Governo ci tratta come soggetti sotto tutela”

Bergamo. Unprevisionale, quello deldi Bergamo, sul triennio 2025-2027, che fotografa lo stato di difficoltà in cui imperversano gli Enti Locali e che racconta lo sforzo di un’amministrazione, da un lato, di far quadrare iper recuperare 8 milioni di euro che mancano all’appello per via dei mancati trasferimenti da parte dello Stato e dall’altro quello di mantenere comunque alti e preservati i servizi ai cittadini, soprattutto quando si parla di famiglie e assistenza ai più fragili. Non a caso, infatti, il 77% della dotazionenua a far capo, anche in questo documento, approvato dalla Giunta la scorsa settimana, agli assessorati relativi a Servizi Sociali, Istruzione e Cultura. Ma la coperta è corta,si sul dire, e anche se gli investimenti tengono e sono pari a 194 milioni, è pur vero che il pareggio diarriva grazie ad una bella fetta di oneri di urbanizzazione che, sottratti ad altre manovre, servono di fatto a coprire la falla.