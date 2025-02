Bilancia commerciale italiana | surplus a 549 miliardi nel 2024

Panorama.it - Bilancia commerciale italiana: surplus a 54,9 miliardi nel 2024

Leggi su Panorama.it

È stato un buon anno per la. Nel, nonostante le difficoltà internazionali (la contrazione tedesca in particolare), ilha fatto un balzo, a 54,9di euro, in crescita dai 34,011del 2023. Secondo i dati Istat si è arrivati a un avanzo record di 104,4di euro, al netto dell’energia. Record in positivo per food e farmaceutica, in negativo per gli autoveicoli.Nell'export, che l’anno precedente era stato stabile, ha registrato una lieve flessione dello 0,4%, ma se si escludono i prodotti energetici è cresciuto dello 0,3%. Un anno “salvato” da un buon quarto trimestre. Sia l'export sia l'import sono aumentati dello 0,8%. A dicembre, le esportazioni hanno registrato un incremento congiunturale dell'1,9%, soprattutto nell'area Ue.