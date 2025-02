Oasport.it - Biathlon, Johannes Bø e il “primato nascosto” stabilito domenica: ha già superato Bjørndalen per numero di doppiette!

In queste ore,Thingnes Bø sta giustamente venendo celebrato per aver battuto tutta una serie di record legata ai Mondiali. Il più altisonante è rappresentato dal fatto di aver vinto 12 medaglie d’oro iridate individuali, sorpassando definitivamente Ole Einare Martin Fourcade. Altri primati sono stati migliorati nel conteggio dei podi tout-court nelle manifestazioni con medaglie in palio.In tutto ciò, è ingiustamente passato sottotraccia un conseguimento che meriterebbe di essere sottolineato. Si parla delle, barbaramente definite back-to-back nella coatta anglofonizzazione del gergo sportivo. Per chi non fosse avvezzo alle dinamiche del, si ragiona sulla capacità di vincere l’inseguimento dopo aver primeggiato nella competizione sulle cui fondamenta viene stilata la lista di partenza.