Oasport.it - Biathlon, definito il quartetto azzurro per l’individuale maschile ai Mondiali. Giacomel: “Ho recuperato le energie”

La FISI ha annunciato i quattro atleti azzurri che prenderanno parte domani (ore 15.05) aldei Campionatidi2025, in corso di svolgimento sulle nevi svizzere di Lenzerheide. Previsto un cambio nelitaliano rispetto alla sprint, con Elia Zeni che prende il posto di Daniele Cappellari unendosi ai confermati Tommaso, Lukas Hofer e Didier Bionaz. Di seguito le dichiarazioni al sito federale dei protagonisti alla vigilia della competizione.Hofer: “Ogni giornata è diversa dalla precedente,sarà una nuova opportunità, mi è riuscito di avvicinare il podio, ci sarà una bella lotta, vediamo cosa viene fuori. Fisicamente mi sento in forma, abbiamo avuto qualche calo durante la stagione soprattutto per via della influenza, però adesso è tutto superato e dovrei avere ancora abbastanza fisica.