Beukema Inter il difensore del Bologna sarà il prossimo obiettivo dei nerazzurri per l’estate? Gli scenari

di Redazione, imettono nel mirino ildelper: gliSecondo quanto riportato da La Repubblica, Samdel, è diventato uno dei principali obiettivi dell’per ilmercato estivo. Il club nerazzurro sta puntando a rinnovare la sua linea difensiva, esi è distinto come un candidato privilegiato per rinforzare il reparto., classe 1998, si distingue per le sue abilità difensive e la capacità di contribuire nella fase di costruzione del gioco, elementi fondamentali per il sistema di gioco di Simone Inzaghi. Ilolandese ha già dimostrato il suo valore nella Serie A e potrebbe adattarsi perfettamente sia come centrale che come alternativa su lato destro, in base alle necessità tattiche della squadra.