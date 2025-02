Inter-news.it - Bestemmia Lautaro Martinez, oggi il verdetto: i precedenti (pure ex Inter)

si saprà severrà squalificato per laespressa al termine di Juventus-. Ci sono in realtà alcuni.IL CASO – Al termine di Juventus-ha proferito delle espressioni blasfeme dovute all’adrenalina e alla rabbia per la sconfitta dei nerazzurri a Torino nel derby d’Italia. Ladel capitano dell’è avvenuta appunto a fine partita ed è stata ripresa dalle telecamere. Se dovesse esserci anche la riprova dell’audio, potrebbe scattare anche la squalifica. Si tratta di un caso molto particolare e su cui lo stesso Codice di Giustizia sportiva ne rimarca la questione attraverso l’articolo numero 37. Questo recita: “In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta . ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata”.