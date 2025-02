Ilgiorno.it - Bertolaso: su fine vita è dovere dare risposta

Dopo il primo suicidio assistito in Lombardia, non si placa la tensione tra l’assessore al Welfare Guidoe Fratelli d’Italia, che chiede "più rispetto" contestandogli che la Regione stesse "predisponendo protocolli e comitati" per applicare la sentenza della Corte costituzionale (del 2019) a insaputa del partito di maggioranza relativa, mentre l’ala ciellina dello stesso otteneva che il Consiglio regionale votasse la non competenza della Regione (a legiferare) sull’argomento.oggi non sarà in aula per impegni precedenti, ma la questione sarebbe stata riproposta dal capodelegazione dei Fratelli Romano La Russa ieri mattina durante la giunta, che l’assessore-tecnico, a quanto Il Giorno apprende, avrebbe abbandonato in anticipo pronunciando la frase: "Tenetevi le mie dimissioni".